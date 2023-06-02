Колишній тернополянин катував проукраїнських громадян

Повідомлено про підозру колишньому тернополянину за фактом участі в терористичній організації «ЛНР». За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури учаснику терористичної організації «ЛНР» повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

У ході досудового слідства встановлено, що уродженець м. Тернополя з листопада 2015 року до жовтня 2019 року, перебуваючи на посаді охоронця штабу терористичної групи «Народна дружина», брав участь у злочинній діяльності терористичної організації «ЛНР» на тимчасово окупованій території Луганської області. Він особисто вів бойові дії проти військовослужбовців ЗСУ, чергував на блокпостах та незаконно утримував у штабі так званої «народної дружини» патріотичних жителів Донбасу. Також залякував фізичною розправою та завдавав побоїв працівникам окупованих підприємств, які брали участь у акціях громадянської непокори. На теперешній час злочинець переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Луганської області. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.