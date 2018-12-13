Смертельна аварія лоб в лоб: на Зборівщині не розминулися два авто

В Зборівському районі відбулося смертельне зіткнення.

13 грудня о 9:20 на автодорозі не розминулися FIAT Ducato за ЗАЗ (пікап).

В результаті удару водій ЗАЗу загинув на місці події, а кермувальника та пасажира з іншого авто госпіталізували до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють причину нещастя. Ускладнює роботу оперативників «каша» на дорозі та погіршення погодних умов.