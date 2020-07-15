Нове здирство від "Слуг народу"

Верховна Рада прийняла закон №2424, що вводить збір за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, який відправили або який прибув до аеропорту держави. «За» проголосували 256 народних депутатів. Як повідомили у пресслужбі Верховної Ради, такі державні збори – це обов'язкові неподаткові платежі до Державного спецфонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь країни в міжнародних авіаційних організаціях, які здійснюються авіакомпаніями у порядку, визначеному відповідним кодексом. Які ставки нового авіазбору?

Законом встановлюється ставка державіаційного збору в розмірі $0,5 на рейси в межах України, а на міжнародних — $2. Щодо вантажу, то за кожну тонну в межах України пасажири платитимуть $2,5, а за міжнародне перевезення — $10. Пасажири сплачуватимуть авіаційний збір так: його вартість додаватимуть окремим рядком до інших авіаційних податків і зборів, які внесено до вартості квитка. Тобто пасажири сплачуватимуть відразу авіакомпаніям, пише avianews.