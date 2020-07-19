На Гаївський міст виділять 190 мільйонів

Бюджетний комітет Верховної ради проголосував за виділення необхідних 190 млн. грн. для повної відбудови мосту по вулиці Об’їздна через залізничну колію у місті Тернополі. Початок відновлювальних робіт міська влада розпочала з власних ресурсів, але для комплексного завершення проекту коштів критично не вистачало.

Тепер є надія побудувати повноцінний сучасний міст з усіма необхідними розв’язками та безпечним переїздом через головну дорогу з Великих Гаїв на вулицю Гайову!Як заступник Голови бюджетного комітету ВР та уся наша команда Президента, партії «Слуга народу» в Тернопільській області, розуміючи велике значення цього обєкту, як для міста Тернополя, так і для жителів районів, зробили усе, щоб ці кошти були виділені! Повідомляє golos.te.ua