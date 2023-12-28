Податковий контроль при продажу товарів через мережу Інтернет

Підрозділами податкового аудиту ДПС на постійній основі здійснюються заходи податкового контролю в частині виявлення порушень при продажу товарів через мережу Інтернет. Так, у грудні 2023 року під час проведення фактичної перевірки господарського об’єкта в м. Кременчук працівниками відділу фактичних перевірок підрозділу податкового аудиту Головного управління ДПС у Полтавській області встановлено, що платником єдиного податку другої групи здійснювалася реалізація живих квітів та квіткових композицій за готівкові кошти без застосування реєстратора розрахункових операцій.

Інтернет-торгівля товарами здійснювалась платником податків також із використанням соціальних мереж, у т.ч. «Instagram». Наразі до порушника очікується застосування штрафних (фінансових) санкцій на суму майже 35 тис. гривень. Крім того, в ході проведення заходів податкового контролю працівниками Головного управління ДПС у Полтавській області встановлено факт використання найманої праці працівників без належного оформлення трудових відносин. За результатами на підприємця складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною першою статті 1551 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали перевірки передані до територіального управління Державної служби України з питань праці для вжиття відповідних заходів та застосування штрафних санкцій до порушника. Державна податкова служба України звертає увагу усіх суб’єктів господарювання щодо обов’язкового застосування реєстратора розрахункових операцій при здійсненні розрахункових операцій, спосіб оплати яких є готівкові кошти (у т. ч. інтернет-продажі). Для оперативного реагування на незаконну господарську діяльність (інтернет-продажі без застосування реєстратора розрахункових операцій, без належного оформлення трудових відносин, тощо) можно інформувати ДПС про такі випадки через чат-бот «StopViolationBot» месенджеру «Telegram».