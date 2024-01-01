Діє нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи

Головне управління ДПС у Тернопільській області нагадує, що з 01.01.2024 вводиться в дію нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація), у зв’язку із набранням чинності наказу Міністерства фінансів України від 28 серпня 2023 року № 467 «Про затвердження Змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрованого в Мінюсті 18 жовтня 2023 року за № 1817/40873.

Варто звернути увагу на виокремлення податкових зобов’язань по податку на доходи фізичних осіб (далі – податок) при визначенні мінімального податкового зобов’язання (далі – МПЗ) фізичними особами – підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь. Водночас звертаємо увагу, що сплата податку при визначенні МПЗ фізичними особами – підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) здійснюється за кодом бюджетної класифікації «11010500 – податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування». У декларації змінився порядок розрахунку суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету у зв’язку із використанням права на податкову знижку за витратами, понесеними відповідно до пункту 166.3 статті 166 розділу IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ), крім витрат, зазначених у підпункті 166.3.10 пункту 166.3 статті 166 розділу IV ПКУ (додаток Ф3 до декларації).