Власники елітних авто сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини понад 2,1 млн гривень

Упродовж 2023 року до місцевих бюджетів області надійшло 2 млн 147,2 тис. грн транспортного податку. Це перевищило надходження 2022 року на 572,1 тис. грн або ж на 36 відсотків цього майнового платежу. З усієї суми надходжень майже 1,3 млн грн податку сплатили юридичні особи.

Громадяни – власники елітних автомобілів перерахували 870,7 тис. грн транспортного платежу. Нагадаємо, платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2023 році – 2512500 грн). Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тис. грн за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування.