У Тернополі невідомі розповсюджують провокативні листівки з обіцянками легкого заробітку

Мешканці Тернополя повідомляють про підозрілі оголошення, які з’явилися біля під’їздів багатоквартирних будинків. У листівках вказано посилання на чат-бот у популярному месенджері, через який обіцяють швидкий дохід.

Невідомі "роботодавці" пропонують грошову винагороду за виконання завдань, які мають сумнівний або провокативний характер. Мета таких оголошень — втягнення людей у незаконну діяльність.

Поліція закликає громадян бути обачними: не переходьте за підозрілими посиланнями та уникайте контактів із незнайомцями, які пропонують сумнівну роботу.

Інформація про випадки розміщення таких листівок вже внесена до Журналу єдиного обліку. Правоохоронці проводять розслідування — переглядають записи з камер відеоспостереження, спілкуються з мешканцями та встановлюють осіб, причетних до розповсюдження оголошень.

Якщо ви побачили подібні листівки у своєму дворі — негайно телефонуйте на номер 102.