9 500 українських агровиробників отримають мінеральні добрива на осінню посівну через програму USAID АГРО

Уряд США у межах ініціативи AGRI-Україна надасть мінеральні добрива на осінню посівну-2024 для 9 500 українських агровиробників. Допомога розрахована на фермерів з південних, центральних, західних та північно-західних областей. Отримати допомогу можуть агровиробники, які:
• мають в обробітку від 5 до 500 га в Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях;
• вирощують зернові або олійні культури;
• зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи-підприємці, зокрема, сімейні фермерські господарства.
Прийом заявок триватиме з 24 червня по 4 липня або до вичерпання обсягів допомоги. Кожен погоджений учасник отримає 1 тонну нітроамофоски.
Реєстрація на отримання допомоги відбудеться через Державний аграрний реєстр (ДАР) у розділі «Доступні програми» - «USAID АГРО 1 тонна Нітроамофоски (NPK), 2024 р.»
Загалом через Програму USAID АГРО українським агровиробникам передадуть 9,5 тисяч тонн добрив.