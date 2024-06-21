Запрошуємо пройти опитування щодо потреб, викликів та бар'єрів для підприємців та тих, хто планує займатися бізнесом

opituvannya 21062024У місті Тернополі заплановано відкрити центр підтримки для бізнесу  «Open Space Ternopil», який буде майданчиком для розвитку творчого та професійного потенціалу громадян міста.  Для задоволення потреб користувачів бізнес-простору громадська організація «Інститут сталого регіонального розвитку», який виступає партнером проєкту, проводить опитування представників мікро-, малого та середнього бізнесу,  щодо корисних сервісів та послуг, які потребує місцевий бізнес.

Заохочуємо залучення до опитування навіть тих, хто ще не працює, або лише планує працювати в цій сфері. Ваша думка теж важлива і буде врахована під час розробки концепції роботи та набору сервісів, які будуть надавати в цьому закладі. Опитування доступне за посиланням: https://forms.gle/ntTpjzQJ5PyHajxMA. Будуймо екосистему підприємництва в місті і області разом! З усіх питань та пропозицій можна звертатися до команди проєкту за номером (098) 346 91 69.

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