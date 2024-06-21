Запрошуємо пройти опитування щодо потреб, викликів та бар'єрів для підприємців та тих, хто планує займатися бізнесом

У місті Тернополі заплановано відкрити центр підтримки для бізнесу «Open Space Ternopil», який буде майданчиком для розвитку творчого та професійного потенціалу громадян міста. Для задоволення потреб користувачів бізнес-простору громадська організація «Інститут сталого регіонального розвитку», який виступає партнером проєкту, проводить опитування представників мікро-, малого та середнього бізнесу, щодо корисних сервісів та послуг, які потребує місцевий бізнес .

Заохочуємо залучення до опитування навіть тих, хто ще не працює, або лише планує працювати в цій сфері. Ваша думка теж важлива і буде врахована під час розробки концепції роботи та набору сервісів, які будуть надавати в цьому закладі. Опитування доступне за посиланням: https://forms.gle/ntTpjzQJ5PyHajxMA. Будуймо екосистему підприємництва в місті і області разом! З усіх питань та пропозицій можна звертатися до команди проєкту за номером (098) 346 91 69.