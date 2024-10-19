Тернопільських підприємців запрошують приєднатися до ініціативи "Знижки для захисників"

У Тернополі створили інтерактивну карту закладів, які надають знижки для військовослужбовців та ветеранів.

Ініціатива реалізована за підтримки Тернопільської міської ради та місцевого бізнесу, що прагне допомогти тим, хто захищав нашу країну.

Інтерактивна карта включає магазини, майстерні, заклади харчування, салони краси, перукарні та інші установи, які надають знижки в розмірі від 5% до 50%. Захисники можуть переглянути карту за посиланням, щоб знайти заклади, що пропонують пільги, і скористатися ними.

Якщо ви підприємець і бажаєте підтримати наших захисників, надаючи знижки у вашому закладі, є можливість долучитися до проєкту. Для цього потрібно заповнити форму за цим посиланням.

Приєднуйтеся до ініціативи й станьте частиною спільноти, яка підтримує тих, хто захищав нашу свободу!