Хто з урядовців «кришуює» контрабанду ліків від коронавірусу: приклад препарату азитроміцин

Щоб вижити, хворі на СОVID-19 змушені купувати за власний кошт контрабандні ліки з потроєною націнкою

В Україні зростає не лише кількість хворих на коронавірус, а й все більше українців помирає від цієї зарази. І причина збільшення кількості померлих полягає у тому, що ліки від COVID-29, які міністерство охорони здоров’я рекомендує вживати при ускладненні, досі не сертифіковані в Україні. Ввести їх можна лише контрабандою і купити у втричі дорожче ніж закордоном.

В уряді одна рука не знає, що робить друга?

З одного боку. Більшість українців, які були хворі на коронавірус, або хворіли їх близькі знають про цей про антибіотик азитроміцин. Його рекомендують лікарі при ускладненні хвороби. Азитроміцин є в протоколах Міністерства охорони здоров’я для лікування коронавірусу. Більше того він опублікований на офіційному сайті СOVID-19 в Україні, як обов’язковий для лікування хворих. Тобто уряд не лише рекомендує цей препарат, а й зобов’язує лікувальні заклади його призначати хворим.

З іншого боку. Уряд не сертифікував азитроміцин. В Україні цей препарат виготовляти або імпортувати заборонено. На сайті президента навіть розмістили петицію з вимогою дозволити виробляти в Україні або імпортувати препарат для лікування COVID-19 азитроміцин. «Але віз й донині там». Тобто доставити цей препарат в Україну можна лише контрабандою. Більше того, українські прикордонники та митники регулярно звітують, як вони успішно борються з контрабандою в Україну несертифікованих ліків для лікування коронавірусу. В тому числі й азитроміцину.

Чому так відбувається?

По-перше, це може бути дійсно непрофесійність урядових структур. МОЗ «тупо» виконує рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я і вносить азитроміцин у протоколи лікування коронавірусу. А Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками не сертифікувала азитоміцин. А узгодити цю справу між двома відомствами ніхто не хоче.

По-друге. Найреальніше, що на азитроміцину в час пандемії заробляють мільярди. І декому не хочеться втрачати бариші. І ця «коронавірусна мафія» пустила корені і в Мінохорони здоров’я, і в Держслужбу з лікарських засобів. І комусь на верхах набагато вигідніше кришувати цю мафію, ніж рятувати життя українців.

Висновок.

Як наслідок, українські лікарні змушені виписувати хворим на COVID-19 азитроміцин. Від них це вимагає міністерство охорони здоров’я. Але забезпечити хворих цим препаратом не можуть. Бо його продаж в Україні – поза законом. Тим більше - не можуть здійснити централізовану закупку для лікарень. Тому хворим та їх близьким нічого не залишається, як шукати вихід на контрабандистів, на нелегальні канали, через які продають контрабандні ліки. І переплачували як мінімум втричі більше, ніж це коштує за кордоном. Хто має гроші – це робить. А хто не має…