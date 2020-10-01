На Тернопільщині судитимуть митника, через якого держава втратила понад 1 млн 800 тис грн

Суспільство На участь у Громадському бюджеті Тернополя подали 131 проєкт Прийом проєктів від мешканців Тернопільської міської територіальної громади на «Громадський бюджет 2021»... Більше ...

Спорт Спортивні здобутки вихованців Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру У фінальних змаганнях ХХVІІ Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» з легкої атлетики серед дітей з... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині від COVID-19 померло ще 5 людей Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на ранок 1 жовтня на Тернопільщині всього... Більше ...

Суспільство У Тернополі на «зебрі» збили молодого чоловіка У Тернополі на перехресті Тарнавського-Злуки легківка збила молодого чоловіка. ВАЗ 21254 наїхав на пішохода,... Більше ...

Суспільство Рятувальники за добу загасили дві пожежі в житловому секторі Тернополя За минулу добу рятувальники двічі залучались на ліквідацію пожеж у Тернополі. 30 вересня о 19:35 по вул.... Більше ...

Спорт У Тернополі провели змагання зі спортивно-туристського орієнтування У Тернополі провели традиційні змагання першості області зі спортивно-туристського орієнтування в... Більше ...

Суспільство Від сьогодні у Тернополі змінено графік відправлень шкільних тролейбусів Від початку навчального року в Тернополі курсують шкільні тролейбуси, які під час карантину здійснюють... Більше ...