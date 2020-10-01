На Тернопільщині судитимуть митника, через якого держава втратила понад 1 млн 800 тис грн

До суду скеровано обвинувальний акт за ч. 2 ст. 367 КК України стосовно інспектора одного з відділів Галицької митниці ДМС України.
За даними слідства, працівник митниці неналежно оформив матеріали щодо переміщення підприємцем товарів за заниженою вартістю через митний кордон України.
Інспектор направив їх для розгляду судом після закінчення строків притягнення винної особи до відповідальності. Рішенням суду суб’єкта підприємницької діяльності визнано винним у вчиненні митного правопорушення, однак справу закрито у зв’язку із закінченням строків притягнення до відповідальності.
Внаслідок службової недбалості посадовця митниці, правопорушник уникнув відповідальності за порушення митних правил, зазначають у пресслужбі обласної прокуратури.
Державі заподіяно збитки на суму 1 млн 817 тис гривень.