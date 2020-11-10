Урядовці ризикують здоров’ям українцям заради помсти новообраним мерам

На фоні нової хвилі пандемії коронавірусу уряд затримує перерахування коштів з “ковідного фонду” медикам, бо хоче підірвати довіру до незалежних міських голів

Відібрати засоби боротьби з пандемією

Головне. В Україні кількість нових захворювань на день вже перевищила 10 000 випадків. Проте уряд не поспішає виділяти гарантовані державою кошти з “ковідного фонду”. Наприкінці жовтня з фонду забрали 2 млрд грн на потреби поліції. Раніше більшу частину коштів витратили на передвиборче “укладання асфальту”.

Деталі. У той самий час місцеві громади не отримали обіцяної допомоги для підтримки медичної сфери. Зокрема у Тернополі виключно за рахунок місцевого бюджету вже витратили більше 100 млн грн на доплати лікарям, закупівлю необхідного обладнання та медикаментів. У регіонах бракує підведених кисневих точок, кисневих концентраторів. Непоодинокі випадки, коли пацієнтам самим доводиться закуповувати медикаменти завезені контрабандою в Україну, оскільки їх немає в наявності у аптеках.

Паралельно урядовці підривають місцеву економіку, з якої фінансується боротьба з коронавірусом. Зокрема у місцеві бюджети не було повернуто кошти від збору податків. Попри неодноразові звернення самих лікарів, місцевих рад — уряд й надалі витрачає кошти за незрозумілими схемами, спрямовуючи їх на підтримку силовиків та будівництво доріг.

Покарати незалежних

Очевидно, уряд хоче помститися незалежним міським головам, що мали сміливість відстоювати інтереси громад. Йдеться, насамперед, про “свободівських” мерів Тернополя, Івано-Франківська, Хмельницького.

Гальмуючи перерахунок коштів на потреби медиків та лікарень — уряд намагається спровокувати кризу у медичній сфері на фоні росту захворюваності, а невдоволення людей спрямувати проти новообраних міських голів, що отримали безпрецедентну підтримку на останніх місцевих виборах.

Не виключено, що через такий тиск і спроби дискредитації, уряд готує підґрунтя для дострокових парламентських виборів, де на критиці місцевого самоврядування хоче взяти реванш за болючу поразку партії “монобільшості” на місцевих виборах. Роблять це ціною здоров’я та життя, у першу чергу, мешканців західного регіону, що найбільш критично налаштований до провалів центральної влади.

Втримати ситуацію вдасться лише у випадку, якщо самі місцеві громади будуть підтримувати тих, хто робить реальні кроки для протидії пандемії. Робити це доведеться у жорстких умовах урядового тиску.