Сергій Надал: «Акциз на пальне залишиться місцевим громадам завдяки активній позиції голів місцевих рад»

Майже 13,5 % акцизного податку на пальне залишаться у бюджеті місцевих громад

Головне: Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому проєкт Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”, яким збережено зарахування до місцевих бюджетів частини (13,44%) акцизного податку на пальне. У розрізі України — це майже 7,5 млрд грн, які місцеві громади могли втратити при голосуванні за бюджет 2021.

Голова Комітету Асоціації міст України з питань бюджетної політики, міський голова Тернополя Сергій Надал напередодні голосування звернувся до депутатів і наголосив, що в умовах пандемії, коли саме місцеві громади фінансують основні витрати на протидію коронавірусу, позбавлення місцевих бюджетів одного з головних джерел надходжень було б самовбивчим.

Сергій Надал закликав народних депутатів підтримати законопроєкт, яким зберегли відрахування 13,44 % акцизного податку до місцевого бюджету та вкотренагадав парламентарям, що їх завдання полягає у захисті інтересів громади.

Пряма мова: “Я закликаю народних депутатів України зберегти на постійній основі зарахування до місцевих доходів 13,44 % акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального. Почуйте міських голів, почуйте голів ОТГ, почуйте Асоціацію міст України, почуйте експертів. Не забивайте останній цвях у труну бюджетної та фінансової децентралізації України Окремо звертаюся до народних депутатів від Тернополя та Тернопільщині. Ви обіцяли тернополянам відстоювати їх інтересів у Верховній Раді. Виконайте свої обіцянки, захистіть свою рідну громаду”, - сказав Сергій Надал.

Деталі

Відрахування частини акцизного податку з пального до місцевих бюджетів було запроваджене у 2015 році як компенсація за зменшення надходжень від ПДФО з 75% до 60%, скасування субвенції на комунальне дорожнє господарство, низки інших податкових платежів.

Цей податок щороку опиняється під прицілом народних депутатів та уряду, напередодні ухвалення державного бюджету і ставить під загрозу фінансування видатків місцевих громад.

Міський голова Тернополя Сергій Надал послідовно відстоює збереження відрахування частини акцизного податку на пальне у місцевих бюджетах на постійній основі, як одного з головних джерел надходжень та ефективного інструменту боротьби з тіньовими оборудками на ринку пального.

Чому це важливо. Громадам вдалося зберегти значну частину коштів для видатків зокрема на ремонти та будівництво доріг, фінансування лікарень. Особливо важливо це зараз, коли розгортається друга хвиля пандемії коронавірусу, а більша частина видатків на боротьбу з пандемією лежить на плечах місцевих громад.