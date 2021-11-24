Тернопіль показав всій Україні приклад енергоефективності

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав енергоефективну котельню, яка за рік зменшила споживання газу на 6 % та електроенергії на 34 %

Що відбулося

Головне. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль минулого тижня ознайомився з результатами реконструкції котельні на Лесі Українки та відзначив позитивний вплив тернопільської програми термомодернізації на збереження доступних тарифів на тепло.

Дослівно. “Котельня виробляє та постачає теплову енергію понад сотні багатоквартирним житловим будинкам, а також школам, садочкам і лікарням, Виконання реконструкції дозволило при виробництві одиниці теплової енергії знизити, порівняно з минулим роком, споживання природного газу на 6%, електричної енергії на 34% щомісячно та зменшити вплив вартості вказаних енергоносіїв на величину тарифу на виробництво теплової енергії”, - зазначив Денис Шмигаль.

Деталі. Міський голова Тернополя Сергій Надал зауважив, що у місті вже багато років реалізовується потужна програма термомодернізації за підтримки ЄБРР. Метою програми є цілодобове забезпечення тернополян гарячою водою та збереження доступності тепла у домівках тернополян.

“Щоб суттєво зменшити втрати тепла ми переходимо від чотирьохтрубної системи опалення до двотрубної системи. Старі та зношені тепломережі замінюємо на ізольовані, зроблені за сучасними технологіями, термін експлуатації яких сягає близько 50-ти років. Загалом оновлено більше 1 км старих труб. На котельні проведено демонтаж усього старого котельного обладнання, трубопроводів та котлів. Встановлено три сучасні високоефективні та енергоекономні газові котли виробництва Viessmann загальною потужністю 30 МВт. Встановлено також частотні перетворювачі, системи управління, сигналізації та диспетчеризації”, - зазначив Сергій Надал.

Важливо! Це найбільші інвестиції у житлово-комунальний комплекс Тернополя за останні 60-ть років. Загалом, лише у роботу із заміни мереж інвестовано 1,7 млн. євро. Програму розпочали під час першого обрання Сергія Надала на посаду міського голови більше десяти років тому.

Про тарифи. Під час візиту міський голова Тернополя та прем’єр-міністр України запевнили, що тарифи на тепло і гарячу воду змінюватися протягом опалювального сезону не будуть. Зберегти стабільність вдалося завдяки підписанню меморандуму між урядом та громадами на початку жовтня. Уряд взяв на себе зобов’язання — фінансово допомагати місцевому самоврядуванню пройти складний опалювальний період, а громади погодилися з потребою зменшення споживання енергоносіїв за рахунок впровадження енергоощадних технологій.

“Вартість тепла та гарячої води для населення залишиться без змін. У садочках, школах, лікарнях та інших бюджетних установах буде тепло. З бюджету на цю мету виділено додатково 30 млн грн. На сьогодні виконуються усі домовленості між урядом і громадами, які передбачені меморандумом підписаним у жовтні”, - зазначив Сергій Надал.

Що було раніше

Сергій Надал неодноразово наголошував, що в умовах постійної загрози енергетичного шантажу з боку Росії є лише один вихід - дбати про комплексну систему енергоощадності.

“Допоки в Росії буде Путін чи його ідеологічні наступники, Росія буде використовувати газ, як зброю. Ціна на газ, навіть, якщо знизиться, може у будь-який момент зрости з політичних мотивів. Ми маємо один шлях, яким йдуть Польща, країни Балтії. Вони знижують споживання дорогого газу, використовують альтернативні джерела для виробництва теплової енергії”, - зазначив Сергій Надал.

Варто нагадати