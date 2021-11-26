У Тернополі виявили на території складських приміщень виявили підпільну гуральню (ФОТО)

Тернополянин з товаришами організував в обласному центрі діяльність підпільної гуральні.

Близько 1000 літрів спирту, майже 2 000 пляшок з готовою лікеро-горілчаною продукцією, марки акцизного збору, етикетки, корки та інше знаряддя для виготовлення підроблених спиртних виробів більш як на 250 000 гривень виявили та вилучили у Тернополі оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з працівниками слідчого управління та дільничними офіцерами поліції.

За словами керівника управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області, незаконний підпільний цех працював в обласному центрі на вулиці Поліський. Організатор протиправних заробітків – 38-річний житель Тернополя.

Він з товаришами на території складських приміщень "виготовляв" алкогольну продукцію під марками відомих українських та зарубіжних виробників, але за власними рецептами. "Бізнесмени" закупили усе необхідне обладнання, знайшли постачальників сировини і налаштували технологічний процес з виробництва горілчаної продукції.

У кожного були свої обов’язки: одні виготовляли алкоголь, інші відповідали за постачання спирту, корків марок акцизного податку та реалізацію товару. Сурогат реалізовували в торгових точках міста та області. На території Тернополя незаконна гуральня працювала впродовж кількох місяців.

«Жителі Тернопільської області в підсобному приміщенні організували виготовлення контрафактної горілки шляхом змішування води та спирту – це горілка, а коньяк – змішували спирт з водою та додавали барвники. Виробництво контрафактної продукції відбувалася в умовах абсолютної антисанітарії», - розповів очільник УСР.

Незаконну та небезпечну продукцію оперативники вилучили та направили в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр для проведення експертиз. Після рішення суду на весь незаконний товар чекає утилізація згідно чинного законодавства, зазначають у поліції. Встановлюються канали надходження усієї продукції та заклади, які купували в них небезпечний сурогат.