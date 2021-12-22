Новий бюджет Тернополя 2022 року дозволить продовжити розвиток міста

Сесія міської Ради затвердила бюджет на наступний рік

Що відбулося

Сесія міської ради затвердила бюджет Тернопільської територіальної громади. Цього року бюджет враховує нові економічні реалії пов’язані із пандемією коронавірусу та складною економічною ситуацією викликаною зростанням вартості енергоносіїв.

Міський голова Сергій Надал наголосив, що головна увага при формуванні бюджету на 2022 рік приділялися забезпеченості соціально-захищених статей з врахуванням прогнозованого росту мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму для працездатних осіб та доведеної тарифної сітки працівникам бюджетної сфери і значний ріст вартості енергоносіїв, яка на наступний рік буде становити 180-190%.

“В цілому дохідна частина бюджету прогнозується в сумі майже 3 млрд грн, що382 млн грн більше порівняно з минулим роком. Формуючи бюджет ми виходили з потреби гарантувати виплати за захищеними статтями. Йдеться про зарплати освітян, медиків та інших працівників бюджетних установ”, - зауважив Сергій Надал.

Що змінилося

Важливо. Вагомим додатком стане зарахування 4 % податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до бюджету громади. Раніше більша частина цього податку відраховувалася до державного бюджету. Таким чином, можливості громад щодо реалізації соціально-економічних програм зменшувалися. Передача частини ПДФО на місця передбачена Прикінцевими положеннями Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 років, підписаного у вересні цього року. Міський голова Тернополя багато років був одним з головних ініціаторів цієї законодавчої зміни.

Пряма мова. “У Європі більшість громад є фінансово самодостатніми, бо там більшість податків і коштів зосереджені на місцях. Україна поки що має достатньо централізовану систему фінансування. Передача 4 % ПДФО до місцевих бюджетів — це вагомий крок до реальної децентралізації, який допоможе нам бути більш незалежними у фінансуванні наших місцевих програм. Сподіваюся — це лише перший крок. А далі буде продовження”, - зазначив Сергій Надал.

Головне про видатки бюджету

Загальні видатки бюджету Тернополя заплановані на рівні 3,2 млрд грн. 1469,9 млн грнспрямують на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери. 231,7 млн грн — на оплату енергоносіїв.

Всьоме передбачаються кошти на реалізацію громадського та вдруге - шкільного бюджету. Як показала практика, це один з кращих інструментів прямої дії громади, коли люди самі пропонують об’єкти для фінансування. Тернопіль став одним з перших міст, де такий же механізм запрацював для учнів шкіл, що також мають змогу впливати на покращення умов для навчання.

32 млн грн спрямують на капітальний ремонт закладів освіти та прилеглих територій.

109,7 млн грн з бюджету громади спрямують на утримання закладів охорони здоров’я. Зокрема, 45,4 млн грн спрямують на оплату енергоносіїв, 35,9 млн грн на програму “Здоров’я громади”, 14,5 млн грн витратять на закупівлю нового обладнання для лікарень, а також на реконструкцію і капітальний ремонт, 11,6 млн грн — на зарплати медикам і 1,8 млн грн на ліки для хворих на цукровий діабет.

На соціальний захист населення передбачено 169,6 млн грн. З них зокрема, на компенсацію пільгового проїзду у громадському транспорті — 115,1 млн грн, на реалізацію програми “Турбота” — 15,5 млн грн.

На благоустрій громади бюджетом передбачено 254,6 млн грн. Зокрема, на ремонт мостів та доріг — 25 млн грн, на капітальний ремонт об’єктів благоустрою — 21,5 млн грн, на капітальний ремонт тротуарів та міжквартальних проїздів — по 10 млн грн. На енергозбереження та термомодернізацію заплановано 315 млн грн.

93,1 млн грн передбачено на розвиток культури, 110,6 млн грн — розвиток спорту та фізкультури.

На транспорт планується спрямувати 126,3 млн грн. Цього року вперше перевізникам платитимуть за європейською системою, коли оплачується послуга “за кілометр”. Така система має покращити роботу громадського транспорту і сприяти тому, щоб водії дотримувалися графіків перевезень.

4,5 млн грн спрямують на розвиток сіл Тернопільської територіальної громади.

Територіальна громада залучатиме кошти від місцевих запозичень. Це дозволить задіяти додаткові фінансові ресурси для реалізації інвестиційних проектів.

Підсумовуючи. Попри складні зовнішні обставини такі, як зростання вартості енергоносіїв, пандемія коронавірусу — Тернопіль отримав бюджет розвитку, котрий має покращити комфорт у нашому місті.