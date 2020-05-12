Почаївська полуниця та заліщицькі помідори можуть запустити у Тернопіль другу хвилю коронавірусу

У Тернополі кількість інфікованих на COVID-19 поступово зменшується. Послаблюється карантинні обмеження, починається поступове відновлення роботи підприємств. Однак, навряд, чи це означає кінець епідемії. Маємо приклад сусіднього Львова, де останніми днями стався різкий стрибок захворювання на коронавірус.

У Тернополі з 12 травня відкриються три ринки. Відновлять роботу Тернопільський міський ринок, «Овочевий ринок» та ринок «Оріон». Очікується, що з районів на ринок привезуть свіжу городину. Адже склалася критична ситуація, коли фермери та селяни Тернопільщини змушені викидати овочі на смітник. Тому єдиний для них шанс заробити – це «прорватися» на тернопільські ринки.

І чи криється цьому головна небезпека для тернополян...

Почаївська полуниця. Багато тернополян полюбляють ранню почаївську полуницю. Її завжди везли з сіл Кремецького району поблизу Почаїва. Станом на сьогодні Кремецький район – другий в області за кількістю інфікованих на COVID-19. Завдяки Почаївській Лаврі вірус швидко поширився районом. Один з останніх спалахів коронавірусу - у Почаївському психоневрологічному інтернаті, вихованці якого співали у хорі в Лаврі.

Заліщицькі помідори. Також очікується, що на тернопільських ринках з’являться овочі з Заліщицького, Борщівського та сусідніх районів, де досі високі показники захворюваності на COVID-19. Тернополяни щороку очікують на помідори, огірки, редиску, цибулю тощо з півдня області. Нажаль, у сучасних умовах це може бути дуже небезпечним.

«Львівські граблі». В останній тиждень найгірша динаміка захворювання на COVID-19 зафіксована у Львівській області. Хоча раніше на Львівщині був помірний ріст захворюваності. Різкий спалах місцеві епідеміологи пов’язують саме з відкриттям продуктових ринків. У Львові продуктові ринки відкрили, незважаючи на рекомендації з Києва, а оптовий ринок «Шувар» взагалі не закривався на карантин. Саме через городину та полуницю, яку виростили у селах та райцентрах у Львові фіксують сьогоднішній спалах коронавірусу. До цього у супермаркетах та на оптовому ринку торгували переважно імпортними овочами і фруктами. Як наслідок, карантин у Львівській області почнуть послаблювати лише з 15 травня, за умови, що кількість хворих буде зменшуватися. Проте наразі у сусідньому Львові можна говорити лише про негативну динаміку.

Що чекає на Тернопіль? Чи наступить наше місто на «львівські граблі» залежить в першу чергу від керівництва ринків, які зобов’язані забезпечити всі передбачені урядовою постановою епідеміологічні заходи безпеки. Від санепідемслужби, яка має контролювати роботу ринків, у тому числі не допускати стихійну торгівлю. Ну й від нас самих, від нашого здорового глузду.