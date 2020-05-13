У Тернополі відновили роботу два продуктові ринки

Сьогодні, 13 травня, в Тернополі відновили роботу два продуктові ринки: Тернопільський центральний ринок і «Овочевий ринок» на вулиці Шептицького. Їх облаштували відповідно до санітарних вимог.

Роботу ринків щоденно будуть інспектувати співробітники Держпродспоживслужби спільно з працівниками поліції та муніципальної інспекції.

На в’їздах до ринків встановлені пропускні пости, на яких здійснюють температурний скринінг та перевірку документів підприємців, які привозять товар на ринок.

- Сьогодні від 4 години ранку співробітники управління патрульної поліції спільно з медиками вимірювали температуру особам, які заїжджали на ринок, та перевіряли усі необхідні документи на продукцію, - розповідає начальник відділу дільничних офіцерів поліції Тернопільського відділу поліції Петро Довгань.

На вході на ринках стоять контролери, вони пропускають покупців в обмеженій кількості та міряють їм температуру. Основне завдання – не допустити масового скупчення. Також не рекомендується відвідувати ринки людям похилого віку, які перебувають в зоні ризику.

Правоохоронці стежать за тим, аби не було несанкціонованої торгівлі з рук та у невстановлених місцях.