Власники елітної нерухомості сплатили для тергромад Тернопільщини понад 86,5 млн гривень

Упродовж січня-серпня 2022 року власники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплатили до місцевих бюджетів Тернопілля трохи більше 86,5 млн гривень. Це перевищило очікувані надходження на 9,1 млн гривень або плюс 12 відсотків. Трохи більша частка сплаченого платежу припадає на власників нерухомості – юридичних осіб. Вони спрямували на розвиток територіальних громад 81,2 млн грн податку на нерухоме майно. Приріст до очікуваних склав 8,8 млн грн або 12 відсотків. Жителі області перерахували за нерухомість майже 5,3 млн грн цього платежу. Додатково фізособи сплатили 325,4 тис. грн або плюс 7 відсотків.