Тернопільський обласний драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка відкриває 95-ий театральний сезон прем'єрою вистави-реквієм "Андрей"

15, 18, 22 вересня Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка відкриває свій 95-ий ювілейний театральний сезон прем'єрою вистави-реквієм "Андрей", присвячену 160-ій річниці з Дня народження Митрополита Андрея Шептицького.

Режисер-постановник - лауреат національної премії України, народний артист України Федір Стригун. У ролі Андрея Шептицького - народний артист України В'ячеслав Хім'як.

Вистава-реквієм «Андрей» В. Герасимчука у постановці лауреата національної премії України ім. Т. Г. Шевченка, народного артиста України Ф. Стригуна – це спогад про життя Великого Митрополита через призму його стражденної душі.

В українській історії важко знайти більшу фігуру, як Митрополит УГКЦ Андрей Шептицький. Польський граф, який став українським священником. Чернець, який умів заробляти гроші і вчив цьому українців. Багатій, який практично все до копійки віддавав на розвиток української церкви, науки, культури, патріотичне виховання молоді. Патріот, який все життя відстоював українську ідею. Він проніс свій хрест до кінця, схиляючи голову лише перед Богом.

Нині його слова звучать пророче для нас, для нашої державності:

“Україна звільниться зі свого упадку та стане державою могутньою, з'єднаною, величавою... Мир, добробут, щастя, висока культура, взаємна любов і згода будуть панувати в ній. Все те буде, як я кажу, тільки треба молитися, щоби Господь Бог і Мати Божа опікувалися все нашим народом, який стільки витерпів...»

Митрополит Андрей Шептицький

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