У Тернополі відбудуться заходи до Дня захисників і захисниць України

zakhysnykyyy
З нагоди відзначення свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисників і захисниць України та Дня Українського козацтва 1 жовтня у Тернополі відбудеться низка пам'ятних заходів.

 

 

Назва заходу

Дата і час

проведення

Місце проведення

1.

Відкриття, освячення та покладання квітів до меморіальної стели «Воїнам, загиблим за волю України»

01.10.2024

09:00 год.

Парк Тараса Шевченка

2.

Урочистості присвячені 82-річчю УПА, святу Покрови Пресвятої Богородиці, Дню Українського козацтва та Дню захисників і захисниць України

 

01.10.2024

10:00 год

Театральний майдан

3.

Виставка просто неба «Перемога поколінь»      

01.10.2024

11:00.00 год.

Вул. Олени Кульчицької

4.

В рамках проєкту «Обличчя сучасних Героїв» пройде зустріч з мамою загиблого Героя  Олександра Орляка, Лесею Орляк та презентація книги «Ти зробив усе, що зміг».

01.10.2024

11:15 год.

Міська бібліотека

Вул. Руська,31

5.

Благодійний захід «Разом до Перемоги»

Концертна програма на підтримку ЗСУ.

01.10.2024

14:00-19:00 год.

Парк Тараса Шевченка/

Літня сцена

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

ПОЛІТИЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
Керівник проєкту - Сергій Олещук
Адреса: Бульвар Шевченка, 23, м. Тернопіль
+380636572949 chasopys.te.ua@gmail.com

Меню