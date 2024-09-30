У Тернополі відбудуться заходи до Дня захисників і захисниць України

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№
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Назва заходу
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Дата і час
проведення
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Місце проведення
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1.
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Відкриття, освячення та покладання квітів до меморіальної стели «Воїнам, загиблим за волю України»
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01.10.2024
09:00 год.
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Парк Тараса Шевченка
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2.
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Урочистості присвячені 82-річчю УПА, святу Покрови Пресвятої Богородиці, Дню Українського козацтва та Дню захисників і захисниць України
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01.10.2024
10:00 год
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Театральний майдан
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3.
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Виставка просто неба «Перемога поколінь»
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01.10.2024
11:00.00 год.
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Вул. Олени Кульчицької
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4.
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В рамках проєкту «Обличчя сучасних Героїв» пройде зустріч з мамою загиблого Героя Олександра Орляка, Лесею Орляк та презентація книги «Ти зробив усе, що зміг».
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01.10.2024
11:15 год.
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Міська бібліотека
Вул. Руська,31
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5.
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Благодійний захід «Разом до Перемоги»
Концертна програма на підтримку ЗСУ.
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01.10.2024
14:00-19:00 год.
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Парк Тараса Шевченка/
Літня сцена