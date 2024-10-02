У Тернополі відбулось спецпогашення благодійної марки «Під покровом Богородиці»

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Свято Покрови Пресвятої Богородиці здавна символізує захист і духовну опіку, 1 жовтня, в День захисників та захисниць України, очільник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода разом з представниками влади Тернопільщини долучився до почесного спецпогашення благодійної марки «Під покровом Богородиці».

Марка розроблена художником Олександром Охапкіним, відображає зв’язок між захисниками України та їхньою заступницею – Дівою Марією. На марці зображена Пресвята Богородиця, яка своїм омофором покриває і захищає тих, хто боронить українську землю.

Тираж марки – 420 000 примірників. Кошти від продажів будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України.

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