Уродженець Кременеччини отримав нагороду «Хрест доблесті»

Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський на передовій лінії фронту вручив нагороду «Хрест доблесті» військовослужбовцю 68 Окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша - старшому солдату Андрію із позивним «Електронік».

Як зазначають у пресслужбі Тернопільської ОВА, захисник - уродженець Кременеччини. До війни він займався мирною справою, втім з травня 2022 року взяв зброю до рук та пішов захищати країну.

Із серпня минулого року «Електронік» воює з окупантами на посаді старшого навідника в одному з артилерійських підрозділів з’єднання. За цей час він виконав безліч бойових завдань та пройшов чимало нелегких випробувань.

У боях захисник проявляє свою мужність та хоробрість. За чимало проявів військової доблесті та відваги, вірності Військовій присязі старший солдат Андрій із Кременецького району отримав нагороду «Хрест доблесті».

Вітаємо земляка із заслуженою відзнакою та дякуємо йому за мужність, рішучість та патріотизм.