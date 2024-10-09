У Тернополі відкрили меморіальну дошку загиблому бійцю Валерію Данилюку

На фасаді Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних мов, що знаходиться за адресою вул. Юності, 11, відкрили меморіальну таблицю на честь захисника Валерія Данилюка.

8 жовтня тут зібрались представники духовенства, учні, вчителі, батьки та представники громади, які прийшли вшанувати пам'ять військовослужбовця. Меморіальна таблиця, встановлена на фасаді школи, де навчався Валерій, буде завжди нагадувати про його героїзм та внесок у захист країни.

«Сьогодні у Тернополі з’являється нова пам’ятна дошка на честь нашого земляка, захисника та справжнього патріота Валерія Данилюка. До війни Валерій жив мирним життям, виховував сина та займався улюбленою справою. Однак, коли для нашої країни настала небезпека, він не вагаючись став на її захист, – зазначив міський голова Сергій Надал. - Пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях та в історії нашого міста як символ мужності та самопожертви. Вічна пам'ять та слава Валерію і всім захисникам».

Довідка.

Валерій Данилюк народився 10 травня 1984 року.

У 1999 році закінчив середню загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №7.

У 2002 році закінчив Тернопільське вище професійне училище, після чого працював на заводі металоконструкцій та за кордоном.

З 28 листопада 2022 року захищав нашу країну від ворога. Загинув 15 березня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бахмут Донецької області. Похований 20 березня 2023 року на Алеї Героїв Микулинецького цвинтаря м. Тернополя.

Рішенням позачергового засідання 25 сесії Тернопільської міської ради від 28.04.2023 року присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно.