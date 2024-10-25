Слава і пам'ять: ще сім захисників отримали звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно

На черговому засіданні міської ради депутати прийняли рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно ще семи військовослужбовцям.

Звання надано за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та враховуючи висновки комісії, яка проводить попередній розгляд матеріалів про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради.

Список осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно:

БУРАЧОК Тарас Миколайович, рядовий;

ВАСИЛЬЄВ Тарас Петрович, солдат;

ДРОБОЦЬКИЙ Олег Ігорович, старший солдат;

РЕМЖИН Михайло Вікторович, молодший сержант;

САВЧАК Ярослав Володимирович, старший лейтенант;

СОХА Денис Іванович, солдат;

ЧЕРЕШНЮК Іван Васильович, солдат.

Нехай ці звання будуть символом нашої вдячності та вічної пам’яті про Героїв, які віддали свої життя захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України.