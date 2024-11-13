Не пропустіть можливість поринути у музичну подорож, що поєднає джазові емоції та класичний рок-драйв

Запрошуємо на унікальний музичний вечір, який поєднує джаз, класику та рок! 27 листопада о 18:30 в Тернопільській філармонії відбудеться грандіозний концерт «Джаз з ароматом кави» та «Rock’n Bach».

Ця подія об’єднає неповторне звучання джазу та драйв рок-хітів, створюючи незабутній вечір.

Перша частина вечора – «Джаз з ароматом кави». Пориньте у світ джазових мелодій з віртуозним виконанням на фортепіано від Олега Кирилюка та Романа Стеця. Їхня музика наповнить атмосферу затишком, зачарує та перенесе у світ, де кожна нота пахне свіжозвареною кавою.

Друга частина – «Rock’n Bach» обіцяє незабутні враження. Після антракту вас чекає виступ камерного оркестру Житомирської обласної філармонії ім. Ріхтера під керівництвом Євгена Стецюка. Оркестр виконає культові рок-хіти від ASIA, Queen, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Uriah Heep, PROCOL HARUM та багатьох інших. Гість вечора Ілля Герега додасть неймовірної енергії цьому музичному святу.

Квитки можна придбати за номерами телефону 097 942 02 88. Кількість місць обмежена, не зволікайте!