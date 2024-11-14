Встановлення меморіальної таблиці на честь Героя-захисника Сергія Тришкалюка

Виконавчий комітет міської ради Тернополя ухвалив рішення про встановлення меморіальної таблиці на честь загиблого військовослужбовця, тернополянина Сергія Тришкалюка.

Ініціатива вшанування пам'яті Героя-захисника надійшла від об'єднання співвласників будинку, де він проживав.

Меморіальна таблиця буде розміщена на фасаді багатоквартирного будинку, де проживав захисник від самого народження, що за адресою бульвар Симона Петлюри, 10. Ця таблиця стане символом вічної пам’яті про відданість і героїзм захисника, який віддав своє життя за незалежність України.

Довідка. Тришкалюк Сергій Ростиславович, молодший лейтенант, командир групи спеціального призначення роти спеціального призначення. В лави Збройних Сил України Сергій вступив в 2019 році.

Виконував бойові завдання на території Донецької та Луганської областей в зоні ООС у складі розвідувальної групи спеціального призначення, за що був нагороджений відомчими нагородами, а також відзнакою Міністерства оборони – нагрудним знаком «За зразкову службу»

Під час повномасштабного вторгнення у складі диверсійно-розвідувальної групи виконував бойові завдання на Чернігівщині. 3 липня 2023 року у складі свого підрозділу стояв на захисті міста Бахмут. За визначні заслуги у забезпеченні обороноздатності України, недоторканності її державного кордону був нагороджений відомчою відзнакою «Іменна Вогнепальна зброя». Наступні бойові завдання виконував на Сумщині.

Сергій Тришкалюк загинув 1 березня 2024 року, виконуючи бойове завдання у Сумській області. Посмертно нагороджений «Орденом за мужність III ступеня», отримав відзнаку «Почесний громадянин міста Тернопіль» (посмертно).