«JazzBez» у Тернополі: музика, що долає кордони та об’єднує серця!

dgazbez 18 11 2024

Тернопіль став одним із семи міст України та Польщі, де цього року відбудеться фестиваль сучасної імпровізаційної музики «JazzBez».

Попри виклики війни, фестиваль продовжує свою місію — об’єднувати митців з усього світу.

У суботу, 7 грудня, о 18:00 у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Тараса Шевченка відбудеться концерт за участі двох міжнародних проєктів:
• Marinita&Elnatan brothers (Україна - Ізраїль - США);
• Bendik Hofseth Quartet (Норвегія - Польща - Україна).

Квитки можна придбати за посиланням.

Організатори: Мистецьке об’єднання «Коза», Тернопільська міська рада, Музичний центр «Бастер».

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