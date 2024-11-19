«JazzBez» у Тернополі: музика, що долає кордони та об’єднує серця!

Тернопіль став одним із семи міст України та Польщі, де цього року відбудеться фестиваль сучасної імпровізаційної музики «JazzBez».
Попри виклики війни, фестиваль продовжує свою місію — об’єднувати митців з усього світу.
У суботу, 7 грудня, о 18:00 у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Тараса Шевченка відбудеться концерт за участі двох міжнародних проєктів:
• Marinita&Elnatan brothers (Україна - Ізраїль - США);
• Bendik Hofseth Quartet (Норвегія - Польща - Україна).
Квитки можна придбати за посиланням.
Організатори: Мистецьке об’єднання «Коза», Тернопільська міська рада, Музичний центр «Бастер».