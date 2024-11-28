У Тернополі встановлять меморіальну таблицю на честь Героя Андрія Олекшія

У Тернополі встановлять меморіальну таблицю на фасаді будинку, де проживав старший сержант ЗСУ Андрій Олекшій, вшанувавши його пам’ять.

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради після звернення ОСББ «Галицька, 58».

Таблиця з’явиться за адресою вул. Галицька, 58. Таким чином громада міста вшановує військовослужбовця 24-ї ОМБр імені Короля Данила, який віддав життя за незалежність України.

Довідка:

Андрій Олекшій народився 4 грудня 1982 року в селі Криве Тернопільської області. Навчався в тернопільській ЗОШ №23, здобув фах столяра в ПТУ №10. У 18 років пішов до армії, проявивши себе здібним командиром.

Із початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року добровільно приєднався до лав ЗСУ. Воював на Часів Ярському, Херсонському, Бахмутському та Горлівському напрямках.

Загинув 1 липня 2023 року поблизу с. Залізне Бахмутського району. Похований 5 липня 2023 року в Тернополі на Алеї Слави Микулинецького кладовища.