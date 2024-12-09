Тернополяни, що творять майбутнє: премії імені Володимира Лучаковського за інновації та досягнення

З нагоди Дня місцевого самоврядування в Українському Домі відбулися урочистості, під час яких відзначили тернополян, які внесли вагомий вклад у науковий, культурний та громадський розвиток міста.

Міський голова Сергій Надал вручив премії імені Володимира Лучаковського в кількох номінаціях, кожна з яких визнала видатні досягнення у різних сферах.

1. «Майбутнє створюється сьогодні» – премію отримав колектив розробників медичного обладнання для надання телемедичної допомоги постраждалим від травм опорно-рухового апарату. У складі: Андрій Цвях, Оксана Шевчук та Андрій Господарський.

2. «Культурний спадок нації» – нагороду отримала Ірина Лилик, керівник танцювальної студії «Bright Emotions». Її команда стала чемпіоном України та отримала шанс представити Україну на всесвітньому чемпіонаті WORLD OF DANCE у США.

3. «Інноваційний прорив року» – премія була розділена між двома компаніями: ТОВ «Роботизовані комплекси» за проект «Мураха» та ТОВ «УП-інновації» за розробку антидронових рушниць та проектів у сфері радіоелектронної боротьби.

Ці нагороди стали свідченням високого рівня професіоналізму тернополян і їхнього важливого внеску в розвиток місцевої громади та національних інновацій.