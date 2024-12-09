День святої Анни: головний храм Тернополя збирає вірян на празник

У Тернополі відбулося храмове свято Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці. Урочистості проходять у день святої Анни, який має особливе значення для греко-католицької громади міста.

Архикатедральний Собор став центром духовного єднання жителів Тернополя. Величний храм наповнився вірянами, які прийшли розділити радість свята та помолитися за Україну. Празник святої Анни несе глибокий духовний зміст для парафіян собору.

“Храмове свято Архикатедрального Собору відображає багату духовну спадщину нашого міста. Це свідчення глибокої віри та відданості традиціям громади Тернополя,” - зазначив міський голова Сергій Надал.

Архикатедральний Собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці залишається важливим духовним осередком міста. Храм об’єднує вірян у спільній молитві та підтримує духовні цінності громади. Щороку празник збирає численних парафіян, які приходять розділити радість свята та отримати благословення.

Богослужіння у соборі проводяться щодня. Храм відкритий для всіх, хто шукає духовної підтримки та молитовного єднання. Архикатедральний Собор продовжує виконувати важливу роль у духовному житті Тернополя, зберігаючи та примножуючи християнські традиції.