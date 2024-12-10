У Тернополі увіковічнили пам’ять захисника Сергія Тришкалюка

9 грудня на фасаді будинку на бульв. Симона Петлюри, 10, відкрили меморіальну дошку молодшому лейтенанту Сергію Тришкалюку. Захисник проживав тут з народження.

У церемонії взяли участь духовенство, міський голова Сергій Надал, побратими та громадськість. Присутні вшанували пам’ять героя хвилиною мовчання.

Сергій Тришкалюк народився 18 жовтня 1993 року в Тернополі. Військовий шлях розпочав у Львівському військовому ліцеї. У 2019 році приєднався до Збройних Сил України, служив у Силах спеціальних операцій. Учасник бойових дій на Донеччині, Луганщині, Бахмуті, Чернігівщині та Сумщині.

Загинув 1 березня 2024 року під час виконання бойового завдання. Посмертно нагороджений орденом «За мужність ІІІ ступеня» та отримав звання «Почесний громадянин Тернополя».

Сергій залишився у пам’яті як мужній воїн, вірний побратим, люблячий чоловік та батько. У нього залишилися дружина Ліза, син Матвій і донька Соломія.

Вічна пам’ять герою!