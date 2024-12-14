Мистецький фестиваль «Додому на Різдво» у Тернополі

17-18 грудня у Тернополі відбудеться мистецький фестиваль «Додому на Різдво».
Це свято об’єднає традиції, творчість і благодійність, створюючи атмосферу тепла та підтримки для наших Захисників і Захисниць, а також даруючи радість дітям.
На гостей фестивалю чекають:
- Майстер-класи з валяння, розпису пряників, створення дідухів, ялинкових прикрас і солом’яних ангелів.
- Спільне малювання різдвяної зірки.
Попередня реєстрація за телефоном: +380671711750. Детальна програма на афіші.
Запрошуємо всіх долучитися до святкування, щоб разом зберігати українські традиції та створювати особливу різдвяну атмосферу!