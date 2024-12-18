Долучайтесь до майстер-класів у Казковій Резиденції на Театральному майдані!

Запрошуємо тернополян разом із дітками провести незабутній вікенд у Казковій Резиденції на Театральному майдані!

На вас чекають святкові майстер-класи, веселі розваги та чарівна атмосфера справжньої зимової казки.

П'ятниця, 20 грудня

14:00 - 18:00 – Майстер-клас із розпису дерев'яних іграшок на ялинку. Створіть прикрасу для дому чи подарунок для близьких.

Субота, 21 грудня

12:00 - 14:30 – Майстер-клас із виготовлення браслетів. Яскраві браслети, які ви зробите власноруч.

14:30 - 17:00 – Розпис гіпсових фігур. Творіть і малюйте, додаючи позитиву до вашого дня!

Неділя, 22 грудня

12:00 - 14:30 – Декорування медово-імбирних пряників від «Країна НЯМ». Діти будуть у захваті від цих солодких шедеврів!

14:30 - 17:00 – Виготовлення свічок із «Магією Меду». Додайте затишку до своїх зимових вечорів!

Святий Миколай чекає на вас

У п'ятницю з 14:00 год по 18:00 год, у суботу та неділю з 12:00 год по 18:00 год.

Деталі за телефоном: +38 (098) 0 520 720.

Не пропустіть нагоди створити чудові спогади!