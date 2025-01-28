Презентація науково-історичної розвідки «Галицькі Леви на Тернопільщині» Сергія Волянюка

30 січня о 17:00 в комунальній установі Тернопільської обласної ради «Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини» відбудеться перша презентація науково-історичної розвідки кандидата історичних наук, науковця, дослідника Сергія Волянюка «Галицькі Леви на Тернопільщині».

Розвідка присвячена перебуванню ІІІ батальйону 4-го галицького добровольчого полку СС на Тернопільщині у лютому – квітні 1944 року. У ній описуються антипартизанські операції, сутички і бої з Червоною армією, а також увага приділяється відносинам між українським підпіллям і вояками батальйону.

Книжка буде цікава всім, хто досліджує діяльність військових формувань, утворених з українців під час Другої світової війни, і буде корисною історикам, науковцям, викладачам, студентам та краєзнавцям.

Спікери: Сергій Волянюк – автор книжки, науковець, кандидат історичних наук; Василь Лабайчук – громадсько-політичний діяч, директор видавництва «Крила».

Вхід вільний!