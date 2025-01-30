На фасаді школи №27 у Тернополі відкрили меморіальну дошку на честь Віталія Матичака

29 січня у Тернополі вшанували пам’ять Віталія Матичака – молодого захисника України, який віддав своє життя за Батьківщину. Меморіальну дошку на його честь встановили на будівлі Тернопільської загальноосвітньої школи №27 на бульварі Пантелеймона Куліша, 7, де він навчався.

На церемонії відкриття були присутні рідні Віталія, учні та педагоги школи, представники духовенства, які відслужили панахиду, а також міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Віталій був справжнім патріотом, який без вагань став на захист України. У нього були мрії, плани, але він пожертвував життям заради майбутнього своєї країни. Сьогодні ми віддаємо йому шану та висловлюємо вдячність його батькам за виховання справжнього Героя. Подвиг Віталія назавжди залишиться в історії Тернополя та України. Вічна пам’ять і слава захиснику», – зазначив Сергій Надал.

Довідка

Віталій Матичак – солдат Збройних Сил України, сапер танкового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Народився 9 жовтня 2003 року в Тернополі. 27 листопада 2021 року розпочав військову службу. Загинув 15 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Берестове Бахмутського району Донецької області.

Похований 19 жовтня 2022 року на Алеї Героїв Микулинецького кладовища у Тернополі.

За рішенням Тернопільської міської ради від 14 листопада 2022 року Віталію Матичаку посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя».