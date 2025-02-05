"Мертвий півень" у Тернополі: тур "Холодно" – легенда українського рок-н-ролу повертається!

Легенди українського рок-н-ролу, гурт "Мертвий півень", у рамках теплого туру "Холодно" 8 лютого відвідають Тернопіль! Початок концерту о 19.00.

"Мертвий півень" — це справжня музична легенда, яка відродилася, як фенікс. Після тривалої паузи у 2023 році колектив знову виступив із новим вокалістом Юрієм Рокецьким. За його словами, гурт збирав себе по частинах і пробував себе в різних жанрових напрямках. Музиканти поклали на музику твори відомих українських письменників та поетів, таких як Тарас Шевченко, Максим Рильський, Наталка Білоцерківець, Юрій Андрухович, Сергій Жадан та інші. Учасники гурту — активні соціальні та культурні діячі, що створюють моду на українське мистецтво з 1989 року.

Запрошуємо вас на неперевершене музичне свято! Під хіти, які знає на пам'ять не одне покоління прихильників "півнів".

Усі придбані квитки на 11.01 залишаються дійсними!