"Мертвий півень" у Тернополі: тур "Холодно" – легенда українського рок-н-ролу повертається!

Легенди українського рок-н-ролу, гурт "Мертвий півень", у рамках теплого туру "Холодно" 8 лютого відвідають Тернопіль! Початок концерту о 19.00.
"Мертвий півень" — це справжня музична легенда, яка відродилася, як фенікс. Після тривалої паузи у 2023 році колектив знову виступив із новим вокалістом Юрієм Рокецьким. За його словами, гурт збирав себе по частинах і пробував себе в різних жанрових напрямках. Музиканти поклали на музику твори відомих українських письменників та поетів, таких як Тарас Шевченко, Максим Рильський, Наталка Білоцерківець, Юрій Андрухович, Сергій Жадан та інші. Учасники гурту — активні соціальні та культурні діячі, що створюють моду на українське мистецтво з 1989 року.
Запрошуємо вас на неперевершене музичне свято! Під хіти, які знає на пам'ять не одне покоління прихильників "півнів".
Усі придбані квитки на 11.01 залишаються дійсними!
Хто ще не встиг, може придбати квитки.