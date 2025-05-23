У Тернополі освятили Дзвін пам’яті на честь загиблих Героїв

До Дня Героїв України у Тернополі відбулося освячення Дзвона пам’яті — символічного монумента, який увічнює пам’ять та вдячність усім, хто загинув за незалежність України.

Дзвін встановлено поруч зі стелою «Воїнам, загиблим за волю України», поблизу пам’ятника Степанові Бандері.

У церемонії взяв участь міський голова Тернополя Сергій Надал.

«У День Героїв ми традиційно розпочинаємо його з хвилини мовчання… Ця тиша говорить гучніше за тисячі слів. У ній звучать удари пам’ятного дзвону — кожен з них нагадує про життя, віддане за свободу. Це голоси тих, кого вже нема серед нас, але які живуть у наших серцях і молитвах, — наголосив Сергій Надал. — Цей дзвін — також вияв глибокої шани до родин полеглих, які щодня живуть із болем втрати, зберігаючи пам’ять і підтримуючи інших».

Ідея створення Дзвона пам’яті належить родинам загиблих воїнів. Тут проводитимуть спільні молитви, панахиди та інші пам’ятні події. Монумент стане місцем, де громада єднатиметься в пошані до полеглих та в надії на перемогу.