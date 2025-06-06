Літній сезон атракціонів у тернопільських парках уже відкрито

Запрошуємо жителів та гостей громади відвідати атракціони в парках Тернополя.

Із сьогоднішнього дня в парках «Сопільче» та «Національного відродження» офіційно стартував літній сезон розваг. Для відвідувачів підготували 16 різноманітних атракціонів, як для дітей, так і для дорослих.

🎟️ Вартість атракціонів залишилась без змін:

▪️ дорослі – 30–60 грн

▪️ дитячі – 30–50 грн

🕒 Графік роботи атракціонів:

▪️ понеділок – четвер: 12:00–20:00

▪️ п’ятниця: 11:30–20:30

▪️ субота – неділя: 11:00–21:00

Додатково нагадуємо: діти загиблих захисників нашої громади мають право безкоштовно користуватися атракціонами у парках міста.

З повним переліком послуг і тарифів на 2025 рік у сфері відпочинку та розваг КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» можна ознайомитися за посиланням:

https://ternopilcity.gov.ua/news/89651.html