Ще 14 захисників України посмертно удостоєні звання «Почесний громадянин міста Тернополя»

Чотирнадцятьом воїнам, які загинули, боронячи Україну, присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя». Таке рішення прийнято на сесії Тернопільської міської ради.
Це звання є виявом глибокої вдячності від громади за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету, територіальної цілісності України та за проявлену мужність і героїзм.
Почесне звання посмертно отримали:
Барахович Анатолій Миколайович, молодший сержант
Бартків Євген Євгенович, солдат
Бачинський Любомир Юрійович, солдат
Боїло Володимир Іванович, старший солдат
Дундій Олег Сергійович, молодший сержант
Ільчук Антон Олексійович, солдат
Кархут Богдан Зіновійович, солдат
Малюк Тарас Орестович, солдат
Петришин Ярослав Романович, солдат
Підгайний Василь Юрійович-Ізидорович, солдат
Соловей Максим Олегович, старший солдат
Тищук Владислав Олегович, солдат
Хома Дмитро Володимирович, сержант
Юречко Юрій Володимирович, солдат
Вічна пам’ять і шана кожному з них. Їхній подвиг назавжди залишиться у серцях тернополян.