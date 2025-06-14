Ще 14 захисників України посмертно удостоєні звання «Почесний громадянин міста Тернополя»

Суспільство Рятувальники врятували їжачка з палаючої трави на Тернопільщині 13 червня у селі Чистилів, що в Тернопільському районі, виникла пожежа сухої трави. Під час... Більше ...

Суспільство Оформлення «Файної карти» тепер доступне зі смартфона Тернополянам більше не доведеться витрачати час на відвідування офісів чи стояння в чергах — тепер... Більше ...

Економіка Допомога після атаки: у Тернополі запровадили податкові пільги На сесії Тернопільської міської ради ухвалено зміни до рішення від 06.06.2019 №7/35/5 «Про місцеві податки і збори... Більше ...

Суспільство Рятувальники Тернопільщини ліквідували пожежі та знешкодили артснаряд 12 червня рятувальники Тернопільщини двічі виїжджали на гасіння пожеж на відкритих територіях. Більше ...