Найкращі короткометражки онлайн та безкоштовно на кінофестивалі Wiz-Art

Понад дві сотні найновіших короткометражних фільмів з України та світу можна переглянути безкоштовно та онлайн на сайті кінофестивалю Wiz-Art. Традиційно фестиваль відбувася офлайн у Львові, але через карантин формат доповнили. Тепер дивитись яскраві короткометражки може вся Україна.

Всі стрічки доступні для безкоштовного перегляду після простої реєстрації у віртуальному кінотеатрі Wiz-Art Film Festival Online. За фільми з конкурсних програм можна віддавати свої голоси – найкращі з них отримають винагороди.

Доступ до короткометражок відкритий до 13 вересня, останнього дня фестивалю. У програмі фільми на різні смаки та жанри. У спеціальних позаконкурсних програмах цьогоріч показують комедійну підбірку «От халепа!», фільми про дівчат-переможниць «Дівчата-бунтарки», а також підбірки «Місто vs. Людина: урбан шортс» та «Нічні фільми про відверте».

Також є шість підбірок з блоку «Бути тут і зараз»: «Я з тобою. Мистецтво жити», «Свята нерівність», «Відтінки любові», «Мистецтво – це політика!», «Диваки у світі див» та «Опір системі».

Також спеціально на прохання Wiz-Art п'ятеро українських режисерів та режисерок зняли фільми-рефлексії про карантин. Роботи Христини Сиволап, Романа Бордуна, Нікона Романченка, Зої Лактіонової та Богдани Смирнової покажуть 13 вересня об 11 годині під час онлайн-кінопоказу Ukrainian Directors on Quarantine.

Детальна програма фестивалю на сайті: https://wizartfest.bigshort.com.ua/events

Тизери Національної та Міжнародної конкурсних програм: https://vimeo.com/452766421 https://vimeo.com/452326167

Додаткова інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. та на wiz-art.ua/festival

13-й Львівський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Державного агентства з питань кіно та Львівської міської ради.