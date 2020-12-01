У Тернополі пройде XX ювілейний фестиваль JazzBez

У Тернополі відбудеться XХ Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики «JazzBez». 5 грудня на сцені Тернопільського драмтеатру виступатимуть музиканти з Польщі, Нігерії та України.
Цьогоріч фестиваль проходить під гаслом «Двадцятий і живий!». Тернопільським слухачам будуть представлені два колективи: україно-нігерійського Andrey Chmut Band та польсько-українського Sarnecki/Jaros/Hnydyn/Litvinyuk Project.
Фестиваль проводиться з дотриманням усіх карантинних вимог, зокрема, наявність захисної маски та температурний скринінг будуть обов’язковими. Якщо у програму фестивалю будуть вноситися зміни, слідкувати за ними можна на сторінці у Фейсбук.
Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики «JazzBez» – наймасштабніший за територією поширення джазовий фестиваль Європи, у Тернополі він 15-й за ліком.
Гості «Jazz Bez» у Тернополі:
Andrey Chmut Band - лідер україно-нігерійського гурту - Andrey Chmut – український саксофоніст, композитор та продюсер. Артист американського лейблу "Skytown records". Разом із ним в команді:
Ігор Агріч – клавішні;
Микита Наконечний – гітара;
Джордж Івезе (George Iweze) – бас-гітара;
Тобі Фатонаде (Tobi Fatonade) – барабани.
Sarnecki/Jaros/Hnydyn/Litvinyuk Project - це польсько-український проєкт за участі:
Рафала Сарнецкі - джазового гітариста та композитора;
Міхала Яроса – контрабасиста;
Анастасії Літвінюк – піаністки;
Ігоря Гнидіна – барабанщика.
Придбати квитки можна на сайті концертної агенції https://pingpong.com.ua/, у ЦУМі (відділ Коніка) та у касі Драмтеатру.