У Тернополі пройде XX ювілейний фестиваль JazzBez

У Тернополі відбудеться XХ Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики «JazzBez». 5 грудня на сцені Тернопільського драмтеатру виступатимуть музиканти з Польщі, Нігерії та України.

Цьогоріч фестиваль проходить під гаслом «Двадцятий і живий!». Тернопільським слухачам будуть представлені два колективи: україно-нігерійського Andrey Chmut Band та польсько-українського Sarnecki/Jaros/Hnydyn/Litvinyuk Project.

Фестиваль проводиться з дотриманням усіх карантинних вимог, зокрема, наявність захисної маски та температурний скринінг будуть обов’язковими. Якщо у програму фестивалю будуть вноситися зміни, слідкувати за ними можна на сторінці у Фейсбук.

Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики «JazzBez» – наймасштабніший за територією поширення джазовий фестиваль Європи, у Тернополі він 15-й за ліком.

Гості «Jazz Bez» у Тернополі:

Andrey Chmut Band - лідер україно-нігерійського гурту - Andrey Chmut – український саксофоніст, композитор та продюсер. Артист американського лейблу "Skytown records". Разом із ним в команді:

Ігор Агріч – клавішні;

Микита Наконечний – гітара;

Джордж Івезе (George Iweze) – бас-гітара;

Тобі Фатонаде (Tobi Fatonade) – барабани.



Sarnecki/Jaros/Hnydyn/Litvinyuk Project - це польсько-український проєкт за участі:

Рафала Сарнецкі - джазового гітариста та композитора;

Міхала Яроса – контрабасиста;

Анастасії Літвінюк – піаністки;

Ігоря Гнидіна – барабанщика.

Придбати квитки можна на сайті концертної агенції https://pingpong.com.ua/, у ЦУМі (відділ Коніка) та у касі Драмтеатру.