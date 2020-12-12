У Тернополі шукають помічників Святого Миколая

Благодійну акцію «Миколай про тебе не забуде» у цей нелегкий для усіх час у Тернополі таки проведуть.

Нагадаємо, що це щорічна акція, метою якої є збір та вручення подарунків напередодні Дня Святого Миколая для близько 1000 дітей з тернопільських багатодітних і малозабезпечених родин, дітей-сиріт, та дітей учасників АТО/ООС і переселенців.

Долучитися до благочинної акції та подарувати казку маленьким тернополянам можуть усі охочі, залишивши на «Фабриці Святого Миколая», що у приміщенні храму Святого Йосафата, (з 16:00 год.) солодощі, мандарини, іграшки (нові та індивідуально упаковані), книги, канцтовари та засоби особистої гігієни.

Принести подарунки можна і в інші храми УГКЦ міста Тернополя, зазначивши: «Для фабрики Святого Миколая».

Збір необхідних речей триватиме до 15 грудня, після чого помічники Чудотворця (волонтери) пакуватимуть подарунки та особисто доставлятимуть їх дітям.

Підтримати тих маленьких тернополян, хто цього потребує та найбільше чекає, можна також, зареєструвавшись помічником Святого Миколая (волонтер, водій), або підтримати фінансово.

Перерахувати кошти можна на банківську картку:

5168 7427 1092 7892 (Середюк І.).

Важливо! Збір та розвезення подарунків дітям проводитиметься з дотриманням усіх протиепідемічних заходів.

Детальна інформація за тел.: 0682420989, або за посиланнями:

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