Сьогодні Вербна неділя: як святкувати і що не можна робити

Вербна неділя — неділя, яка припадає за 7 днів до Великодня. Великий Тиждень, який ще називається Страсним, розпочинається Вербною неділею. Вербну неділю в Україні відзначають цьогоріч 17 квітня.

Історія свята

Згідно з переказами, цього дня Ісус відвідав Єрусалим, а місцеві жителі зустрічали його, коли він в’їжджав у місто на ослі, вистилаючи дорогу пальмовими гілками і викрикуючи «Осанна!». Таким чином, Ісуса народ визнав Месією, а також це подія – символ входу сина людського до Раю.

Саме Вербна неділя, як свято, вважається одним з найстаріших. Про нього можна знайти згадки ще в 3 столітті. Тоді свято мало іншу назву – Квітна неділя. Але з часом, коли воно почало перетинатися вже з народними традиціями, то назву отримало на честь того, що приблизно в цей час починали розпускатися гілки верби. Так ми і отримали Вербну неділю.



Традиції свята

Звичайно, в цей день проводиться богослужіння. Але в Вербну неділю воно особливе – люди повинні були взяти з собою гілочки верби й обов’язково їх освятити.

Саме ці гілочки і символізують перемогу життя над смертю, тому бажаючих освятити їх зазвичай дуже багато. До речі, викидати ці гілочки ні в якому разі не можна, коли вони зовсім зів’януть їх прийнято спалювати.

Після того, як вербові гілочки освятяться, за традицією треба торкнутися ними одне одного промовляючи: Не я б’ю, верба б’є. Від нині за тиждень – Великдень. Така давня традиція нагадує, що Воскресіння Христове наближається.

У 2020 році вся Україна на карантині через коронавірус, тому відвідування церкви заборонені й служби транслюватимуть онлайн.



Що потрібно робити у Вербну неділю:

Сьогодні треба перебувати вдома у колі рідних вам людей.

Вербові гілки посвячені в церкві треба поставити вдома біля ікони або ж десь у кутку. Там вони мають простояти увесь рік. За церковними традиціями, вони захищають дім від злих очей та пожежі.

Потрібно постаратися відійти від маячні, очиститися духовно, помолитися і підготуватися до Страсної седмиці.



Що не можна робити у Вербну неділю:

Не можна виконувати фізичну роботу, шити, в'язати, вишивати, займатися прибиранням і пранням

Всі страви потрібно приготувати заздалегідь, через те, що кухонні клопоти теж під забороною

Вживати міцний алкоголь та влаштовувати гучні гуляння.

Не рекомендується встрявати у сварки та думати про погане.

Не можна їсти м’ясо, яйця та молочні продукти. Їжа на столі повинна бути скромною. Виняток становлять риба, рослинна олія та трохи кагору.

Не можна у Вербну неділю проводити поминальний обід.



Прикмети на Вербну неділю:

Якщо на Вербну неділю йде дощ - варто чекати хорошого врожаю

Якщо у Вербну неділю тепло і сухо – влітку буде великий урожай фруктів

У Вербну неділю вдарив мороз – рік принесе багато пшениці.

Вдариш по тілу гілочкою верби — буде міцне здоров’я весь рік

З’їсти «котик» свяченої верби — вирішиться важлива справа

На Вербну неділю варто подумати про дорогу людину — вона і прийде в гості

Посадиш кімнатну рослину на Вербну неділю — прийде багатство в будинок

Сни на Вербну неділю вважаються віщими, до символів яких слід прислухатись і враховувати на майбутнє. Часто виші сили людям у снах посилають знаки. Вони можуть, як попередити про можливі труднощі, так і оповістити про майбутні радощі.