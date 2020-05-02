Під час карантину наймолодші можуть переглянути вистави on-line

Щоб карантин пройшов цікавіше Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки пропонує діткам переглянути деякі з їхніх вистав on-line.

– Поки що зустрічаємося у такому форматі, – кажуть лялькарі, – але віримо, що вже зовсім скоро відчинимо двері нашого театру і почуємо ваш щирий сміх та гучні оплески!

Час промайне швидше, якщо провести його в хорошій компанії, наприклад, з веселуном Карлсоном. Отож, пропонують вам переглянути казку-комедію «Малюк і Карлсон».

Також запрошують переглянути виставу «Мисливець і Русалка», де на вас чекають дивовижні пригоди сміливого Андрія-Мисливця, який, щоб урятувати наречену Марійку, зуміє перехитрити підступну Русалку, Бабу-Ягу, жадібних раків та подолає багато інших перешкод.