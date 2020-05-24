VII Фестиваль «Чілдрен Кінофест – 2020» відбудеться онлайн

З 29 травня по 7 червня пройде VII Фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Ківнофест», який у цьому році відбудеться в онлайн-форматі.

Фестиваль познайомить молоду українську аудиторію з найновішими європейськими стрічками та світовою кінокласикою, і кожен охочий впродовж цих днів зможе переглянути фільми з програми фестивалю на сайті www.childrenkinofest.com.

Усі покази – безкоштовні, за попередньою реєстрацією на сайті.

До конкурсної програми фестивалю увійдуть фільми для аудиторії віком від 4 років, відібрані командою Чілдрен Кінофесту на найбільших європейських кінооглядах для дітей та підлітків.

В рамках фестивалю відбудеться Конкурс дитячих фільмів, який цьогоріч зібрав понад 220 заявок з усієї України. Фіналістів буде оголошено 19 травня.

Почесним послом фестивалю у 2020 році став музикант, продюсер, автор пісень і фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк.