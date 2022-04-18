Президент посмертно присвоїв звання Героя України військовому з Тернопільщини

Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України військовому з Тернопільщини Івану Аніну.
Указом Президента №253/2022 України Володимира Зеленського «Про відзначення державними нагородами України», за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом «За мужність» III ступеня нагороджено солдата Аніна Івана (посмертно).
Нагадаємо, що військовий національної гвардії України загинув 15 березня, обороняючи столицю від російського ворога. Поховали Івана у селі Сураж на Шумщині.