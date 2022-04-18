Президент посмертно присвоїв звання Героя України військовому з Тернопільщини

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Суспільство Дві аварії на Тернопільщині за 16 квітня: є постраждалі У Чортківському районі не розминулися дві автівки, а у Підволочиській громаді травмувалася пасажирка... Більше ...

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Суспільство Зафіксовано 22 нових випадки інфікування вірусом COVID-19 на Тернопільщині Станом на 17 квітня у Тернопільській області лабораторно підтверджено 148 788 випадків інфікування COVID-19. На... Більше ...