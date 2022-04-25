Президент нагородив медаллю військового з Чорткова

Президент України Володимир Зеленський нагородив військового з Чорткова Миколу Нагірняка.
«За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагородили медаллю «За військову службу Україні» НАГІРНЯКА Миколу Романовича — молодшого сержанта».
Про це йдеться на офіційній сторінці Тернопільської обласної державної адміністрації.
Рішення про присвоєння медалі «За військову службу Україні» оприлюднили в Указі Президента № 215/2022.